الهلال يتفاوض لضم” ليوناردو وموليرو”

تجري إدارة نادي الهلال مفاوضات مكثفة؛ من أجل حسم صفقتين جديدتين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث لا تزال تسعى لحسم انضمام المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من نادي بنفيكا البرتغالي، والإسباني ألبرتو موليرو من نادي لاس بالماس الإسباني.
وقدمت إدارة الهلال عرضًا بمبلغ 35 مليون يورو؛ لضم ليوناردو الذي يتمسك به ناديه، مطالبًا برفع القيمة إلى 40 مليون يورو، وهو ما تنوي الإدارة تقديمه لحسم الصفقة، خصوصًا أن المدرب جيسوس أوصى بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.
ودخلت إدارة الهلال أيضًا في مفاوضات مع نادي لاس بالماس لضم الموهبة ألبرتو موليرو، الذي حاول نادي الاتحاد التعاقد معه في وقت سابق.
وأكد وكيل أعمال اللاعب وجود مفاوضات هلالية للتعاقد مع موليرو، حيث أبدت إدارة الهلال استعدادها لدفع مبلغ 20 مليون يورو لضم اللاعب، ومن المتوقع أن توافق إدارة لاس بالماس على العرض.
وسجل موليرو 3 أهداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ومثل منتخب إسبانيا في فئتي تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، كما أحرز هدفًا جميلًا في مرمى ريال مدريد الخميس الماضي ضمن الجولة الثالثة من الليغا.
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