انطلاق ثاني جولات بطولة السعودية تويوتا في الطائف

البلاد- جدة
تتواصل منافسات صعود الهضبة ضمن بطولة السعودية تويوتا 2024، حيث تحتضن محافظة الطائف الجولة الثانية للبطولة خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، بتنظيم واشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف.
تقام المنافسات على مرتفعات عقبة المحمدية بالشفا، بمشاركة 66 متسابقاً من نخبة السائقين في المملكة من مختلف الجنسيات، حيث يتنافسون على مسار طوله 4.2 كم متضمنا 30 منعطفاً بين البداية والنهاية من ارتفاع 1900 متر وصولاً إلى خط النهاية على 2150 متر عن سطح البحر، وذلك على مدار يومين.
ويشهد اليوم الأول التسجيل والتحقيق الإداري والفحص الفني لجميع المشاركين وينطلق المتنافسين في اليوم الثاني للتجارب الحرة على ثلاث مراحل متتالية، بينما يشهد اليوم الختامي منافسات المشاركون، مع اختتام الجولة بحفل توزيع الجوائز.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م