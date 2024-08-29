تعلم، العب، وأبدع مع تطبيقات مُسرعة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة NVIDIA GeForce RTX 40 Series

الرياض – البلاد

يُعد إختيار الكمبيوتر المحمول الجيد أمرًا بالغ الأهمية للطلاب في المدارس أو الجامعات، والآن هو الوقت المثالي لشراء واحد للعام الدراسي الجديد. يحتاج الطلاب فقط إلى توجيه انتباههم إلى أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX 40 Series لتجهيز أنفسهم على أفضل وجه للعام المقبل.

لا توفر هذه الأجهزة المحمولة أداءً ممتازًا فحسب، بل إنها أيضًا استثمار جيد لسنوات عديدة قادمة. سواء كان ذلك لمعالجة المشاريع المدرسية اليومية، أو الشروع في مغامرة إبداعية جديدة، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع في اللعب مع الأصدقاء، فإن الطلاب لديهم ثروة من الأدوات تحت تصرفهم للدراسة والإبداع كما لم يحدث من قبل.

الذكاء الاصطناعي المتطور في أجهزة NVIDIA GeForce RTX 40 Series

ما يميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX 40 Series عن أي شيء آخر في السوق هو أحدث شرائح الرسومات التي توفر مرئيات وأداءً لا مثيل لهما.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأجهزة المحمولة الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لأداء مجموعة كبيرة من المهام، وهو أمر غير متاح على أي منصة أخرى في السوق.

فمن خلال التطبيقات المسرعة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للطلاب العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً في مشاريعهم، مما يمنحهم المزيد من الوقت للاسترخاء ومتابعة هواياتهم المفضلة. تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX 40 Series أيضًا العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التطبيقات الشائعة لتحقيق أداء أسرع. هناك أكثر من 100 تطبيق مٌسرع بالذكاء الاصطناعي – بما في ذلك تطبيقات STEM – تستفيد من هذا، مما يجعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX 40 Series خيارًا مثاليًا لأي طالب.

يعد الكمبيوتر المحمول NVIDIA GeForce RTX 40 Series أيضًا استثمارًا للمستقبل، وهو قادر على توفير أداء ممتاز لسنوات قادمة. بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في متابعة دورات الهندسة أو العلوم في الجامعة، فإن هذه الأجهزة المحمولة قادرة على التعامل مع المهام والبرامج المعقدة دون تباطؤ أو تأخير، مما يجعل من السهل معالجة حتى أكثر المشاريع طموحًا. بفضل برامج تشغيل NVIDIA Studio، مع استمرار التطبيقات في التطور وإضافة ميزات جديدة، ستحافظ تحديثات البرامج المجانية من NVIDIA على تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بأعلى أداء، بحيث يكون الطلاب دائمًا مجهزين بأفضل الأدوات للمهمة.

لتحقيق أفضل قابلية للحمل في فئتها، تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX 40 Series لتكون رفيعة وخفيفة الوزن بشكل لا يصدق، مما يسهل حملها ليوم كامل من الفصول الدراسية المتتالية.

وذلك باستخدام التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يحافظ NVIDIA Max-Q على برودة أجهزة الكمبيوتر المحمولة وهدوئها، ويحسن الأداء والطاقة والصوتيات تلقائيًا. لذلك بغض النظر عن المهام التي يحتاج الطلاب إلى إنجازها، فإن الكمبيوتر المحمول NVIDIA GeForce RTX 40 Series جاهز للتحدي.

بينما يحتاج الطلاب إلى استراحة من وقت لآخر، يمكنهم تجربة تجربة ألعاب لا مثيل لها مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX 40 Series. بفضل ميزات مثل DLSS، لا تتميز الألعاب بواقعية فائقة فحسب، بل تعمل أيضًا بسلاسة، حتى أثناء اللحظات الأكثر كثافة. يعزز تتبع الأشعة العمق البصري لعوالم الألعاب، مما يوفر تجربة غامرة تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، مع تطبيق NVIDIA Broadcast المجاني، يمكن لهذه الأجهزة المحمولة أن تعمل أيضًا كاستوديو تسجيل احترافي. يستخدم هذا التطبيق الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى كاميرا الويب والميكروفون ومكبرات الصوت، مما يوفر ميزات مثل إلغاء الضوضاء والخلفيات الافتراضية لضمان أن المستخدمين يبدون ويسمعون بشكل رائع في مكالمات الفيديو والدردشة الصوتية.

بغض النظر عن الاستخدام، تقدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX 40 Series المزيج المثالي من الميزات وقابلية الحمل وأدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على أداء من الدرجة الأولى يلبي احتياجات الطلاب لسنوات. مع مجموعة متزايدة من التطبيقات لزيادة القدرات إلى أقصى حد، تعد هذه الأجهزة المحمولة هي الخيار الأكثر كفاءة وموثوقية للنمو الأكاديمي. مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يوجد حد لما يمكن تحقيقه، سواء كان ذلك للدراسة أو اللعب أو الإبداع.

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