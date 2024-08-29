زيادة عدد تذاكر “بطاقة موسم الرياض نسخة ويمبلي”

الرياض : البلاد

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم عن حصول “موسم الرياض” على الموافقة لزيادة عدد التذاكر إلى 96 ألف متفرج لنزال “Riyadh Season Card Wembley Edition”، الذي سيشهد الحدث الرئيسي فيه نزال بطل العالم للوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة دانيال دوبوا للدفاع عن لقبه لأول مرة ضد البطل السابق للوزن الثقيل مرتين أنتوني جوشوا، والذي سيقام يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

وكانت تذاكر الدخول العام لأول نزال ضمن “موسم الرياض” في لندن قد نفدت الأسبوع الماضي، ولكن بعد الحصول على الموافقة لزيادة عدد التذاكر للملعب الشهير، وسيعاد طرح التذاكر للبيع غدًا في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة عبر موقع Ticketmaster.com.

ويتضمن العرض الرئيسي لبطاقة “موسم الرياض” في لندن 6 نزالات بريطانية بالكامل، بالإضافة إلى عرض موسيقي خاص للمغني الأسطوري ليام غالاغر، في أول أداء حي له منذ الإعلان عن جولة لم شمل فرقة “أوايسيس” في عام 2025.

ويعتبر هذا الحدث الأكبر جماهيرية في تاريخ الملاكمة في ملعب ويمبلي بلندن، حيث سيسجل الحضور الجماهيري رقمًا قياسيًا في المملكة المتحدة وأوروبا، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 94 ألف متفرج الذي حققه نزال تايسون فيوري ضد ديليان وايت في نفس الملعب في أبريل 2022.

سيتضمن العرض إلى جانب لقاء أنتوني جوشوا ضد دانيال دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، مواجهة بين أنتوني كاكاسي ضد جوش وارينغتون على لقب الوزن الخفيف-الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، ولقاء جوشوا بواتسي ضد ويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة (WBO)، بالإضافة إلى نزال تايلر ديني ضد حمزة شيراز في وزن الوسط، وليام سميث ضد جوش كيلي في وزن الوسط الخفيف، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي في وزن الخفيف.