“موسم الرياض” يرعى البرنامج الرياضي “أكشن مع وليد”

الرياض : البلاد

بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، تم اليوم توقيع عقد رعاية موسم الرياض 2024 للبرنامج الرياضي الشهير “أكشن مع وليد”، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات الموسم.

وقد وقع اتفاقية الرعاية كل من المهندس فيصل بن سعيد بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، والإعلامي وليد الفراج، رئيس تحرير البرنامج.

وسيقدم البرنامج، الذي يحظى بمتابعة واسعة في أوساط الرياضيين في المملكة والمنطقة ويبث على قناة MBC ACTION ومنصة “شاهد”، تغطيات حصرية لموسم الرياض، بما في ذلك إجراء لقاءات مع أبرز الضيوف وتقديم تقارير دورية عن مناطق الموسم الـ 14.

يُذكر أن موسم الرياض سينطلق في 12 أكتوبر المقبل، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.