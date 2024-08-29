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شاهد| الرياض يتغلب على الخلود بثلاثية
الرياضة

شاهد| الرياض يتغلب على الخلود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1446 هـ      29 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الرياض على ضيفه الخلود، 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري روشن.

جاء هدف الرياض الأول في الدقيقة 21، بعدما سجل لاعب الخلود محمد جحفلي بالخطأ في مرماه، وفي الشوط الثاني، أدرك اليكس كولادو التعادل لفريق الخلود في الدقيقة 53 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 74 سجل إبراهيم بايش الهدف الثاني لفريق الرياض، ثم أضاف اللاعب محمد العقيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 4 نقاط؛ ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما ظل فريق الخلود بدون نقاط في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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