شاهد| الرياض يتغلب على الخلود بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الرياض على ضيفه الخلود، 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري روشن.
جاء هدف الرياض الأول في الدقيقة 21، بعدما سجل لاعب الخلود محمد جحفلي بالخطأ في مرماه، وفي الشوط الثاني، أدرك اليكس كولادو التعادل لفريق الخلود في الدقيقة 53 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 74 سجل إبراهيم بايش الهدف الثاني لفريق الرياض، ثم أضاف اللاعب محمد العقيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.
بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 4 نقاط؛ ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما ظل فريق الخلود بدون نقاط في المركز الخامس عشر.
بعد العودة لتقنية الفيديو 🖥
حكم المباراة يحتسب الهدف الأول للرياض 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الخلود | #SSC pic.twitter.com/755l6kW02R
— SSC (@ssc_sports) August 29, 2024
هدددددف!⚽
إبراهيم بايش يضيف الهدف الثاني للرياض 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الخلود | #SSC pic.twitter.com/rE8Xl9PLl8
— SSC (@ssc_sports) August 29, 2024
هدددددف!⚽
محمد العقيل يسجل ثالث أهداف الرياض🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الخلود | #SSC pic.twitter.com/3Q4CZCanEC
— SSC (@ssc_sports) August 29, 2024