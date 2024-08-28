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شاهد| الوحدة يتغلب على العروية بثنائية
الرياضة

شاهد| الوحدة يتغلب على العروية بثنائية

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1446 هـ      28 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح فريق الوحدة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعد تجاوزه ضيفه فريق العروبة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

تقدم الوحدة عن طريق النيجيري أوديون إيغالو مع الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتعادل  للعروبة زياد الحنيطي في الدقيقة 33.

عاد الوحدة لتسجيل هدف الفوز مع الدقيقة الثالثة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق مراد خضري.

بهذه النتيجة، استمر العروبة بلا نقاط من لقاءين، فيما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز الخامس في جدول الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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