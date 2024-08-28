شاهد| الوحدة يتغلب على العروية بثنائية

محمود العوضي- جدة
نجح فريق الوحدة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعد تجاوزه ضيفه فريق العروبة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
تقدم الوحدة عن طريق النيجيري أوديون إيغالو مع الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتعادل للعروبة زياد الحنيطي في الدقيقة 33.
عاد الوحدة لتسجيل هدف الفوز مع الدقيقة الثالثة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق مراد خضري.
بهذه النتيجة، استمر العروبة بلا نقاط من لقاءين، فيما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز الخامس في جدول الترتيب.
الوحدة يحقق أول انتصار على حساب العروبة
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الوحدة_العروبة | #SSC pic.twitter.com/gvC75t0nKq
— SSC (@ssc_sports) August 28, 2024