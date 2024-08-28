شاهد| الهلال يتخطى ضمك بصعوبة

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
خطف الهلال فوزًا مثيرًا من فريق ضمك 2/3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح الهلال أهداف المباراة عن طريق لاعبه ميتروفيتش في الدقيقة 45+5، قبل أن يضيف مصعب الجوير الهدف الثاني في الدقيقة 73، وضاعف اللاعب الصربي ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 84، فيما أحرز هدفي ضمك فرنسوا كامانو، وحبيب ديالو في الدقيقتين 48 و52 على التوالي.
بهذه النتيجة، تصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن بـ6 نقاط، فيما جاء ضمك في المركز الـ16 دون أي نقاط.
ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على ضمك بثلاثية ⚽️
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الهلال_ضمك | #SSC pic.twitter.com/wvmtHyudUW
— SSC (@ssc_sports) August 28, 2024