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شاهد| الهلال يتخطى ضمك بصعوبة
الرياضة

شاهد| الهلال يتخطى ضمك بصعوبة

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1446 هـ      28 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

خطف الهلال فوزًا مثيرًا من فريق ضمك 2/3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

 

افتتح الهلال أهداف المباراة عن طريق لاعبه ميتروفيتش في الدقيقة 45+5، قبل أن يضيف مصعب الجوير الهدف الثاني في الدقيقة 73، وضاعف اللاعب الصربي ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 84، فيما أحرز هدفي ضمك فرنسوا كامانو، وحبيب ديالو في الدقيقتين 48 و52 على التوالي.

 

بهذه النتيجة، تصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن بـ6 نقاط، فيما جاء ضمك في المركز الـ16 دون أي نقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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