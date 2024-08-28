الأولى “سباقات الخيل” تختتم سباق الحفل التاسع بالشوط التحضيري لكأس الأمير عبدالله الفيصل وكأس “الشفا”

الطائف- محمد الجليحي

ينظم نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع التاسع من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية في الحفلات الثلاث الـ25 والـ26 والـ27 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 29-30-31 أغسطس 2024 بمجموع جوائز تخطت المليونين ريال، موزّعه على 27 شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث ينطلق أول أشواط يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا المخصص لخيل الإنتاج المحلي تكافؤ من 57 إلى 73 درجة ويُختتم بالشوط التاسع المخصص لخيل الإنتاج المحلي تكافؤ من 60 إلى 76 درجة لعمر الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 2400 متر. كما تشهد سباقات يوم الجمعة أشواطًا مهمة من أبرزها الشوط الثامن الذي سيكون شوطًا تحضيريًا لكأس الملك فيصل للخيل العربية أعمار الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال وكذلك الشوط التاسع الذي سيكون على كأس الشفا لأعمار الثلاث سنوات فأكثر على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتنصب الترشيحات للجواد المارموم قيت للمالك نايف عقيل دغيم المطيري وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وكذلك من الجياد المرشحة للفوز الجواد بين يور هوبس بشعار الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وبتدريبات نايف المنديل وبقيادة الخيال اليكسس مورينو. وفي سباقات يوم السبت سيكون هناك ثلاثة أشواط تحضيريه، في الشوط السابع خصص للشوط التحضيري لبطولة السرعة لأعمار الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 1200 متر. بجائزة قدرها 130 ألف ريال، كما يبرز من الأسماء المشاركة الجواد مقتحم للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام وكذلك الجواد الصفاء للمالك عبدالرحمن سعيد عبدالله السيد وبتدريبات نايف المسعودي وبقيادة الخيال عادل الفريدي وكذلك الجواد تروبيكل اير للمالك ناصر مطلق مجبل بن عويمر، وبتدريبات محمد النحاس وبقيادة الخيال عبدالله الصاعدي، وفي الشوط الثامن المخصص للشوط التحضيري لديربي الطائف للخيل العربية على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال ومن أبرز المشاركين الفرس تغروده للمالك عبدالكريم عباس القلاف وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين وكذلك الجواد بيرق الحزام للمالك ناصر فهد محمد ال ظبيه وبتدريبات ذيب القنطاش وبقيادة الخيال عبدالله الصاعدي. وفي الشوط التاسع والأخير، خصص للشوط التحضيري لكأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال ويتقدم المرشحين الجواد نجيب الزمان لإسطبل صفوة العاديات وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، وكذلك من الجياد المرشحة الجواد قسورة الخالدية لإسطبلات الخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وكذلك من المرشحين للفوز الجواد تركي الخالدية الثاني لإسطبلات الخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عبدالله العوفي، كما نتمى التوفيق لجميع المشاركين.