نيوم يتصدر يلو .. وأبها يستعيد نغمة الفوز  وأحد يعبر الجبلين

حائل- خالد الحامد
تصدر فريق نيوم ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد فوزه العريض على الجندل بأربعة أهداف نظيفة في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك خالد بتبوك، في ختام الجولة الثانية من المسابقة.
سجل رباعية نيوم” مباي ديان، ورومارينهو من ركلة جزاء، وعباس الحسن. بهذه النتيجة رفع نيوم رصيده إلى 6 نقاط ، فيما بقي الجندل بدون نقاط .
كما حقق فريق أبها انتصاره الأول في «دوري يلو» لأندية الدرجة الأولى، عندما تغلب على مضيفه العربي 2-1 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، سجل لأبها عبدالإله الشمري و أحمد عبده، فيما سجل للعربي راكان الطليحي.
بهذه النتيجة، قفز أبها إلى المركز الثامن، بينما بقي فريق العربي عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الـ 12 في سلم الترتيب.
وكسب فريق أحد ضيفه الجبلين 2ـ0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول في المدينة المنورة. سجل أحد الهدف الأول بواسطة عبد العزيز العرياني من ركلة جزاءٍ، والثاني سجله أحمد العنزي.
ورفع أحد رصيده إلى أربع نقاطٍ، وقفز إلى المركز الرابع، بينما بقي الجبلين بلا رصيدٍ، وتراجع إلى المركز الـ 18 «الأخير».
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) August 27, 2024