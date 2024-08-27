نادي” مايك تايسون” يكتسح بطولة المنطقة الوسطى للملاكمة

البلاد- الرياض
وسط مشاركة 12 ناديًا و217 ملاكماً، اكتسح نادي مايك تايسون للملاكمة- أحد المنشآت التابعة لموسم الرياض- بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للفئات السنية، التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة في مدينة الرياض في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري، بتحقيق جميع ملاكميه 11 ميدالية؛ 9 منها ذهبية.
حيث حقق أحمد إياد كشيري الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 80 كغ لفئة الشباب، ونال عبد الرحمن عمرو فارس الميدالية الذهبية في وزن 75 كغ لنفس الفئة.
كما حصل حمزة هشام حسن على الميدالية الذهبية في وزن 67 كغ، بينما أحرز ريان عبد الرحمن عواجي الميدالية الذهبية في وزن 63.5 كغ.
واستمر تألق نادي مايك تايسون بحصول شعبان صالح القيداني على الميدالية الذهبية في وزن 57 كغ، ومحمد غازي الواحدي على الميدالية الذهبية في وزن 54 كغ، وكلاهما ضمن فئة الشباب.
أما في فئة الناشئين، فقد نال سلطان خالد المحمد الميدالية الذهبية في وزن 57 كغ، وحصل سليمان محمد الصالحي على الميدالية الفضية في وزن 52 كغ، في حين حقق عبد الرحمن مهيوب العليي الميدالية البرونزية في وزن 48 كغ.
وفي فئة البراعم، حقق أيهم محمد حميدان الميدالية الذهبية في وزن 52 كغ، بينما أحرز يزيد بندر الزهراني الميدالية الذهبية في وزن 46 كغ.
وتعكس هذه الإنجازات التفوق الكبير للاعبي نادي مايك تايسون في البطولة، الذي يعد واحداً من أفضل وأهم الأندية المتخصصة بتدريب الملاكمين من مختلف الفئات في المملكة.
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