الرياضة مانشيني يعلن قائمة الأخضر لمباراتي إندونيسيا والصين

جدة – البلاد أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” عن قائمة الأخضر؛ استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026. ويستضيف الأخضر في الخامس من شهر سبتمبر القادم منتخب إندونيسيا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الصين في العاشر من شهر سبتمبر على استاد “داليان سويوان”. وضمت قائمة مانشيني 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي. ‏‎وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في محافظة “جدة”، بدءًا من يوم الجمعة المقبل. ‏‎جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات” اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا”.