غدًا.. بحضور سمو الأمير فهد بن جلوي..  افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

الرياض – هاني البشر
تفتتح يوم غد الأربعاء، عند التاسعة مساء بتوقيت السعودية، دورة الألعاب البارالمبية في نسختها السابعة عشر، في ساحة الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والاستاذ عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية الدولية.
وللمرة الأولى يقام حفل الافتتاح خارج الملعب، على غرار افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وضعت السلطات الأمنية محيطاً أمنياً حول منطقة الافتتاح، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاث ساعات.
وستضاء الشعلة البارالمبية، بعد أن انطلقت السبت الماضي من قرية ستوك ماندفيل بانجلترا، بما يعرف باسم “تتابع الرواد”، حيث مرت من المملكة المتحدة إلى فرنسا عبر نفق القنال، ومنها إلى بلدة كاليه (شمال فرنسا)، لتصل أخيراً الى العاصمة الفرنسية باريس.
وجهزت اللجنة المنظمة الملاعب والصالات والمرافق الرياضية، بما يتماشى مع احتياجات الرياضيين البارالمبيين، كما تم تجهيز القرية الأولمبية في منطقة “سين سان دوني” شمال شرق باريس، التي فتحت أبوابها منذ الأربعاء الماضي، لتسهيل حركة وتنقلات 4400 رياضى مشارك فى الألعاب البارالمبية، إضافة الى الإداريين والمساعدين ومرافقي الرياضيين والأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي.
وتعد النسخة الحالية، أول دورة ألعاب بارالمبية صيفية تقام في فرنسا، فيما سبق ان استضافت فرنسا دورة الألعاب البارالمبية الشتوية عام 1992.
يذكر أن المملكة سيمثلها 9 لاعبين وهم عبد الرحمن القرشي (100م) و (400م) كراسي متحركة، وحسن دوشي (الوثب الطويل)، ونور الصناع (100م)، وسارة الجمعة (دفع الجلة)، وعلي النخلي في سباقي 100م و200م. وعدنان سعيد في منافسات رفع الأثقال، واياد آل تريك في مسابقة التايكوندو، وغالية العنزي في كرة الطاولة، والفارس أحمد الشربتلي في الترويض.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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