صقور نجد ورياض نجد يتوجان ببطولتي هوكي منطقة الباحة للرجال والنساء

البلاد- جدة

اختتمت بطولة منطقة الباحة للهوكي “للرجال” والبطولة النسائية الثانية للهوكي التي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 23 حتى 24 أغسطس الجاري، في الصالة المغلقة بمدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، حيث توجت نوف الدوسري عضو مجلس إدارة الإتحاد السعودي للهوكي فريق صقور نجد بكأس بطولة منطقة الباحة للهوكي “للرجال” والميداليات الذهبية بعد تفوقه على فريق مستقبل جدة الذي حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية، في حين حل فريق نادي الشباب ثالثاً بالميداليات البرونزية، وجاءت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب مؤيد ضحوة لاعب فريق مستقبل جدة، كما نال اللاعب عبدالعزيز الحربي من فريق الشباب جائزة أفضل لاعب على مستوى البطولة، فيما حقق اللاعب محمد الشافعي من فريق صقور نجد جائزة هداف البطولة.

كما توجت عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي فريق رياض نجد بكأس البطولة النسائية الثانية للهوكي والميداليات الذهبية، بينما جاء فريق نجوم جدة في المركز الثاني وحصل على الميداليات الفضية، وحل فريق جوهرة جدة في المركز الثالث بالميداليات البرونزية، وعلى صعيد الجوائز الفردية حققت اللاعبة ليان عشقي من فريق جوهرة جدة جائزة أفضل لاعبة على مستوى البطولة، بينما حصلت اللاعبة تهاني حسين من فريق رياض نجد على جائزة هداف البطولة.