شاهد| النصر يقسو على الفيحاء برباعية

البلاد- جدة
نجح فريق النصر في تحقيق فوزه الأول في مشواره بدوري روشن السعودي، على حساب مضيفه الفيحاء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية.
قص البرازيلي تاليسكا شريط المباراة مبكرًا بهدف مع الدقيقة الخامسة، ليتقدم النصر في النتيجة. وفي الدقيقة العاشرة من الوقت الاضافي للشوط الأول، واصل كريستيانو رونالدو ماكينة أهدافه وعزز تقدم النصر بالهدف الثاني، وترك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بصمته بهدف ثالث للنصر مع الدقيقة 83. وضيّق فاشيون ساكالا النتيجة بهدف شرفي لفريق الفيحاء قبل النهاية بـ 4 دقائق، إلا أن البرازيلي تاليسكا رد بهدف رايع لمصلحة النصر وثاني له في اللقاء.
الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، والخسارة دفع الفيحاء إلى تذيل الجدول بلا رصيد من النقاط.
النصر يصل إلى النقطة الرابعة ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/XqKyTe4vWW
— SSC (@ssc_sports) August 27, 2024