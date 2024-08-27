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شاهد| النصر يقسو على الفيحاء برباعية
الرياضة

شاهد| النصر يقسو على الفيحاء برباعية

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1446 هـ      27 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق النصر  في تحقيق فوزه  الأول في مشواره بدوري روشن السعودي، على حساب مضيفه الفيحاء، في اللقاء الذي جمعهما  مساء اليوم الثلاثاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية.

قص البرازيلي تاليسكا شريط المباراة مبكرًا بهدف مع الدقيقة الخامسة، ليتقدم النصر في النتيجة. وفي الدقيقة العاشرة من الوقت الاضافي للشوط الأول، واصل كريستيانو رونالدو ماكينة أهدافه وعزز تقدم النصر بالهدف الثاني، وترك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بصمته بهدف ثالث للنصر مع الدقيقة 83. وضيّق فاشيون ساكالا النتيجة بهدف شرفي لفريق الفيحاء قبل النهاية بـ 4 دقائق، إلا أن البرازيلي تاليسكا رد بهدف رايع لمصلحة النصر وثاني له في اللقاء.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، والخسارة دفع الفيحاء إلى تذيل الجدول بلا رصيد من النقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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