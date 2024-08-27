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شاهد| القادسية يتغلب على الرائد بهدف العمار
الرياضة

شاهد| القادسية يتغلب على الرائد بهدف العمار

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1446 هـ      27 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصدر فريق القادسية ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما نجح في التغلب على مضيفه الرائد بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في بريدة،  ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد بواسطة تركي العمار لاعب القادسية في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عن نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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