شاهد| القادسية يتغلب على الرائد بهدف العمار

محمود العوضي- جدة
تصدر فريق القادسية ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما نجح في التغلب على مضيفه الرائد بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
جاء هدف المباراة الوحيد بواسطة تركي العمار لاعب القادسية في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عن نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽
تركي العمار يسجل الهدف الأول للقادسية ⚽🔥
الرائد 0 × 1 القادسية
#دوري_روشن_السعودي #الرائد_القادسية | #SSC pic.twitter.com/2Uq5SyD0YL
— SSC (@ssc_sports) August 27, 2024