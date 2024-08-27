الرياضة

شاهد| الفتح يعبر الأهلي بهدف دجانيني

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1446 هـ      27 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الفتح فوزه الأول في دوري روشن للمحترفين، على حساب ضيفه الأهلي، في المباراة التي جرت يين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

سجل دجانيني هدف الفتح والمباراة الوحيد مع الدقيقة 54 من عمر اللقاء من خلال تصويبة بعيدة المدى سكنت شباك إدوارد ميندي حارس الأهلي.

بعدها ضغط الأهلي بكل خطوطه حتى نهاية المباراة؛ من أجل إدراك التعادل وتجنب الخسارة، ولكن دون جدوى.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 3 نقاط محتلاً المركز الثامن، وهو الرصيد ذاته للأهلي في المركز الثالث قبل استكمال مباريات الجولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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