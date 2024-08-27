شاهد| الفتح يعبر الأهلي بهدف دجانيني

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الفتح فوزه الأول في دوري روشن للمحترفين، على حساب ضيفه الأهلي، في المباراة التي جرت يين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
سجل دجانيني هدف الفتح والمباراة الوحيد مع الدقيقة 54 من عمر اللقاء من خلال تصويبة بعيدة المدى سكنت شباك إدوارد ميندي حارس الأهلي.
بعدها ضغط الأهلي بكل خطوطه حتى نهاية المباراة؛ من أجل إدراك التعادل وتجنب الخسارة، ولكن دون جدوى.
الفوز رفع رصيد الفتح إلى 3 نقاط محتلاً المركز الثامن، وهو الرصيد ذاته للأهلي في المركز الثالث قبل استكمال مباريات الجولة.
⚽ هدف.. وثلاث نقاط
شاهد هدف المباراة الوحيد بصوت المعلق حاتم بطيشة 📺⤵️
#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/ekhjuC3XgE
— SSC (@ssc_sports) August 27, 2024