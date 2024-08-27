رسميًا.. روما يقدم سعود عبدالحميد للإعلام

البلاد- جدة
أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم عن تعاقده مع سعود عبد الحميد، قادمًا من الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واختار الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الرقم 12؛ من أجل ارتدائه مع قميص روما الإيطالي في الفترة المقبلة وهو الذي يرتديه مع منتخب بلاده.
ولم يحمل سعود عبد الحميد، قميصه المفضل رقم 66 مع روما الإيطالي، لأن الإسباني بوبا سانجاري يرتديه؛ لذا اختار لاعب الهلال السابق الرقم 12.
ووقع سعود عبد الحميد على عقد لمدة 4 سنوات مقبلة مع روما الإيطالي؛ ليكون أول لاعب سعودي في تاريخ الكالتشيو.
وحصل نادي روما الإيطالي على خدمات سعود عبد الحميد، من الهلال السعودي مقابل 2.5 مليون يورو، بجانب نصف مليون يورو، كحوافز إضافية.
يذكر أن المصري أحمد حسام ميدو كان قد افتتح في عام 2004 مسيرة العرب في نادي روما الإيطالي، إلا أن تجربة محمد صلاح التاريخية، التي انطلقت عام 2015 كانت هي الأبرز والأشهر في تاريخ اللاعبين العرب بقميص نادي العاصمة روما الإيطالي.
Saud Abdulhamid posing with Roma shirt. Historic move for Saudi football, with full-back transferring from #SaudiProLeague champions Al Hilal.pic.twitter.com/EMyrW31jn2
— John McAuley (@_JMcAuley) August 27, 2024