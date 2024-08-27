رسمياً.. الهلال يعلن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو

البلاد- جدة أعلن الهلال، رسميا اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو، قادما من مانشستر سيتي، ليكون الصفقة الأولى لحامل لقب الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر حساب الهلال عبر منصة “إكس” مقطع فيديو أعلن فيه عن صفقة اللاعب وعن مسيرته مع عدد من الأندية العالمية، وعلق عليه: “كانسيلو يعلو من قمم الكوكب إلى الهلال”.

ونجح الهلال في تعويض رحيل الظهير الأيمن سعود عبدالحميد الذي أنضم إلى روما الإيطالي، بالحصول على توقيع كانسيلو. ولم يتم الكشف عن تفاصيل صفقة الظهير الأيمن (30 عاما)، التي تمت بعد ساعات من إعلان الهلال بيع المدافع سعود عبد الحميد لروما. وأمضى مدافع البرتغال الموسم الماضي معارًا لبرشلونة من سيتي الذي انضم له عام 2019 قادماً من يوفنتوس. وفاز كانسيلو، الذي خاض تجارب مع بلنسية وإنتر، بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى لقب واحد في دوري الدرجة الأولى الألماني مع بايرن ميونيخ موسم 2022-2023. وسينضم كانسيلو، الذي شارك في 58 مباراة دولية مع البرتغال، لفريق المدرب جورجي جيسوس؛ لتعويض انتقال عبد الحميد الذي أصبح أول لاعب سعودي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.