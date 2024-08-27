برعاية سمو وزير الثقافة.. “لندن” المحطة الرابعة لحفل روائع الأوركسترا السعودية

جدة : عائشة الشهري

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، تنظم هيئة الموسيقى حفل “روائع الأوركسترا السعودية” يوم السبت 28 سبتمبر، وذلك في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور الثقافة والفنون السعودية على الصعيد الدولي.

ويُعدُّ حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن؛ المحطةَ الرابعة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وتسعى “الهيئة” من خلال تنظيم الحفل في لندن إلى الاستمرار في تحقيق نجاحاً كبيراً مماثلاً لما سبقه من نجاحات في باريس بقاعة دو شاتليه، وعلى المسرح الوطني بمكسيكو سيتي، وعلى مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكلون بمدينة نيويورك، وذلك لما تتميز به العاصمة البريطانية من إرثٍ تاريخي عريق، وثقافةٍ غنية بمختلف ألوانها.

وتشارك في الحفل الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بتقديم مجموعةٍ متنوعة من الأعمال الموسيقية التي تعكس التراث الثقافي والتنوع الفني في المملكة، إلى جانب مشاركةٍ خاصة من الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وستتعاون الفرقتان في تقديم مزيجٍ مميز من الموسيقى السعودية والبريطانية خلال فقرات الحفل.

وتسعى مبادرة “روائع الأوركسترا السعودية” من خلال هذا الحفل إلى تعزيز حضور الفنون السعودية على الصعيد العالمي، وتأكيد التزام المملكة بدعم الفنون والثقافة بمختلف أشكالها، ويعكس إقامة الحفل في لندن حرصَ هيئة الموسيقى على تعزيز التبادل الثقافي الدولي كأحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية