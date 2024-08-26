الرياضة القادسية يتعاقد مع الإسباني كاميرون بويرتاس حتى 2028

الدمام-البلاد تعاقد نادي القادسية مع اللاعب الاسباني كاميرون بويرتاس ،قادما من فريق سانت جيلواز البلجيكي لمدة اربعة مواسم . ويجيد بويرتاس صاحب الـ 26 عاما اللعب،في مركز وسط الملعب ويتميز بصناعة اللعب ، وتنفيذ الكرات الثابتة . وخاض كاميرون بويرتاس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيلواز البلجيكي 40 مباراة الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 28 هدفًا، حيث نجح في إحراز 11 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، وخلال مسيرته الكروية خاض بويرتاس 235 مباراة. وحقق بوير تاس جائزة افضل لاعب في الدوري البلجيكي في العام الماضي 2023 – 2024 وكان اكثر اللاعبين مساهمة في الاهداف في الموسم في الدوري البلجيكي وصاحب اكبر رقم من حيث التمريرات الحاسمة في اوروبا . وكان القادسية قد ضم عددا من الصفقات الأجنبية الكبرى؛ أمثال ناتشو وأوباميانج وكاستيليس وكينونيس ونانديز وكارلوس خيمنيز وايزيكيل فرنانديز وناهيتان نانديز وجاستون الفاريز. كما ضم القادسية عددا من الصفقات المحلية؛ امثال محمد قاسم وحسين القحطاني وقاسم لاجامي وعلي هزازي. واستهل القادسية مشواره بدوري روشن الخميس الماضي بالفوز على الفتح بثلاثية نظيفة ويلتقي في الجولة الثانية مع الرائد غدًا الثلاثاء في بريدة.