هقيت” يظفر بديربي الطائف و”يشكر” يصل خط” النهاية أولًا في كأس جامعة الطائف

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الطائف- محمد الجليحي

أقام نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع الثامن من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية في الحفلات الثلاث الـ22 والـ23 والـ24 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 22_23_24 أغسطس 2024 بمجموع جوائز تخطت الثلاثة ملايين ريال موزّعه على 27 شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث حضرت أربعة أشواطًا تحضيريه وشوطين للأمهار المباعة في مزاد 2023 وكأس جامعة الطائف وكأس ديربي الطائف، وعن الشوط التحضيري لكأس الطائف للسرعة الذي خصص لأعمار السنتين مفتوح الدرجات على مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال استطاع المهر عز الرفيق تحقيق المركز الأول من مشاركته الأولى للمالك سيف فهد الخنين وبتدريبات ثنيان الثنيان وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين، وفي الشوط الثامن الشوط التحضيري لكأس عكاظ على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال فقد ظفر بالشوط الجواد ويت تو اكسل للمالك ثامر عويض عوض الديحاني وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام، وأما في كأس جامعة الطائف المخصص للإنتاج المحلي على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال فقد وصل لخط النهاية أولًا الجواد يشكر للمالك إبراهيم نصيب الأخضر وبتدريبات عبدالله نصيب وبقيادة الخيال عبدالله الكريديس.



وفي أشواط يوم السبت، خصص الشوط الخامس للشوط التحضيري لكأس نادي سباقات الخيل للسرعة للإنتاج المحلي عمر الثلاث سنوات وعلى مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال واستطاعت الفرس غشامه تحقيق المركز الأول للمالك فهد مساعد حمود المطرفي وبتدريبات الأسعد مروان وبقيادة الخيال فواز وناس، يليه الشوط التحضيري لتحدي نادي سباقات الخيل للإنتاج المحلي عمر الثلاث سنوات فأكثر وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال وانتصر في هذا الشوط الجواد لله دره لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، وفي الشوط السابع المخصص للأفراس المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال فقد ظفرت بالشوط المهره ميتوليا للمالك سعود محمد سعود آل علي وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وفي الشوط الثامن خصص للحصن المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال فقد استطاع بدخوله القوي المهر بعد قاسي تحقيق المركز الأول للمالك محمد بن عبدالرحمن بن خزيم وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال محمد الدهام، وفي الشوط الأخير الذي كان على كأس ديربي الطائف لعمر الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 400 ألف ريال فقد استطاع الجواد هقيت تحقيق المركز الأول بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا.

وعن حضور الزوار للإستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على ارضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية ، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة.