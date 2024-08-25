الرياضة

شاهد| صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد بثنائية

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1446 هـ      25 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل النجم المصري محمد صلاح انطلاقته القوية، ونجح في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بثنائية نظيفة على فريق برينتفورد، على ملعب آنفيلد في الجولة الثانية من البريميرليج.

افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 14 عبر لويس دياز بعد هجمة مرتدة سريعة.
وفي الدقيقة 71 أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من لويس دياز.

بهذا الفوز، بات رصيد ليفربول 6 نقاط، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند ثلاث نقاط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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