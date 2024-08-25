شاهد| صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد بثنائية

محمود العوضي- جدة
واصل النجم المصري محمد صلاح انطلاقته القوية، ونجح في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بثنائية نظيفة على فريق برينتفورد، على ملعب آنفيلد في الجولة الثانية من البريميرليج.
افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 14 عبر لويس دياز بعد هجمة مرتدة سريعة.
وفي الدقيقة 71 أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من لويس دياز.
بهذا الفوز، بات رصيد ليفربول 6 نقاط، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند ثلاث نقاط.
⚽️🔥 دياز يفتتح التسجيل لليفربول من هجمة مرتدة مثالية#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_برينتفورد#PremierLeague pic.twitter.com/s8b0cptWmZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2024
صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_برينتفورد #PremierLeague pic.twitter.com/kzrs9fnbL2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2024