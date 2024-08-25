الرياضة

شاهد| ريال مدريد يمطر شباك بلد الوليد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1446 هـ      25 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق ريال مدريد على نظيره بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

 

شهدت المباراة مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، في أولى مبارياته على ملعب «سنتياجو برنابيو» معقل النادي الملكي؛ حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط محاولات لاعبي ريال مدريد لهز شباك الضيوف.

ونجح فالفيردي في تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح نادي ريال مدريد في الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك بلد الوليد.

وأضاف الدولي المغربي إبراهيم دياز الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في الدقيقة 88، وعزز البرازيلي إندريك النتيجة بتسجيله الهدف الأول في مسيرته مع النادي الملكي، والثالث في المباراة وذلك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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