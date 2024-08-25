شاهد| ريال مدريد يمطر شباك بلد الوليد بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق ريال مدريد على نظيره بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
شهدت المباراة مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، في أولى مبارياته على ملعب «سنتياجو برنابيو» معقل النادي الملكي؛ حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط محاولات لاعبي ريال مدريد لهز شباك الضيوف.
ونجح فالفيردي في تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح نادي ريال مدريد في الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك بلد الوليد.
تسديدة أرضية من فالفيردي تخادع حارس مرمى بلد الوليد #الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_بلد_الوليد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/slJ0gHx2z0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2024
وأضاف الدولي المغربي إبراهيم دياز الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في الدقيقة 88، وعزز البرازيلي إندريك النتيجة بتسجيله الهدف الأول في مسيرته مع النادي الملكي، والثالث في المباراة وذلك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
كيليان مبابي يغيب عن التسجيل وبديله البرازيلي إندريك يبصم على أول أهدافه مع الميرينغي#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_بلد_الوليد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/kQg1NasHz1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2024