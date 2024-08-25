شاهد| ريال مدريد يمطر شباك بلد الوليد بثلاثية

كيليان مبابي يغيب عن التسجيل وبديله البرازيلي إندريك يبصم على أول أهدافه مع الميرينغي#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_بلد_الوليد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/kQg1NasHz1

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2024