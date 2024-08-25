“تعليم مكة” يطلق أكثر من 150 فرصة تطوعية

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بقسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي أكثر من 150 فرصة تطوعية في منصة العمل التطوعي، وذلك عبر مبادرة “تطوع بلا فصول” في مرحلتها الأولى, وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، ورغبةً في تعزيز هذا العطاء، وتحقيق المستهدفات الوطنية.

واستهدفت المبادرة التي بُنيت على ثلاث مراحل: (مرحلة الاستعداد، مرحلة التنفيذ، مرحلة المتابعة والتقييم)، منسوبي التعليم، المدارس الثانوية، الطلبة وأولياء الأمور؛ بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني، من خلال استثمار حصص الإتقان في المرحلة الثانوية في تنفيذ فرص تطوعية، ومشاركة الطالب في العمل التطوعي الذي يتواءم مع مساره التعليمي في المرحلة الثانوية، وتحقيق مستهدفات إدارة التعليم.

يذكر أن العمل التطوعي يعد رافدًا مهمًا في بناء شخصيات المجتمع وتطوير وتنمية القدرات البشرية.