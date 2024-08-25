الرياضة القباني يتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للسنوكر للناشئين

البلاد- جدة تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر زياد القباني اليوم الأحد إلى دور الثمانية في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات، التي تقام من 24 إلى 29 اغسطس الجاري بمدينة بنغالورو بالهند، بمشاركة اكثر من 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 منتخبا. جاء تاهل اللاعب زياد القباني إلى دور الثمانية في منافسات الناشئين تحت 17 عاماً 15 كرة، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة B في دوري المجموعات، وحقق نتائج مميزة رغم صغر سنه “14 عامًا ” وفي دور الستة عشر، حقق الفوز على لاعب منتخب إيران بينيمن كزفند بنتيجة 3/0.

ويخوض زياد القباني صباح غد الاثنين عند العاشرة صباحاً مواجهة دور الثمانية أمام لاعب منتخب بولندا ميشيل ساربرسسك.