الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (28) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

قامت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (28) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في المدينة الطبية بجامعة القصيم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في جامعة القصيم لمدة يوم واحد لكل منهما، وللنساء في ثانوية أبا الورود للبنات بمحافظة الأسياح لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مستشفى الرس العام لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز الحفاير، ومركز عشيرة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء مركز عشيرة لمدة يومين لكل موقع، كما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في جامعة الملك خالد لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في شركة الكهرباء بمدينة أبها لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها بمحافظة دومة الجندل يوم الاثنين للرجال في متوسطة سعيد بن زيد، وللنساء في مجمع المتوسطة الثالثة والثانوية الثانية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة الأمير عبدالمجيد لمدة يومين لكل موقع، وللنساء في الابتدائية الأولى للبنات لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في متوسطة الأنجال للبنات بمحافظة رفحاء، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مدرسة الملك فيصل المتوسطة بمحافظة رفحاء، وللنساء في المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة طريف لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للرجال والنساء في الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمدة يوم واحد.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز العظيم لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في جامعة حائل لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في مقر القوة الخاصة لأمن الطرق بنجران، وللنساء في الكلية التقنية، ومدرسة الصليعاء للبنات بمحافظة يدمه، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في المتوسطة الحادية عشرة للبنات بمدينة نجران لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة الفلاح بمحافظة بلجرشي لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة الحمران بمحافظة بلجرشي لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.