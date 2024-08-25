الرياضة

أمير الشرقية يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1446 هـ      25 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الأحد، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي تلقاه الرياضة من القيادة الحكيمة- حفظها الله- للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة، مؤكداً سموه على أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام؛ لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.

 

وتسلم سمو أمير المنطقة الشرقية شعلة الدورة من اللاعب محمد آل مخلص حامل ذهبية بطولة العالم lBJJF 2021 للعبة الجوجيستو بالولايات المتحدة الأمريكية، وحامل ذهبية بطولة العالم lBJJF للعبة الجوجيستو 2022 بالولايات المتحدة الامريكية دالاس، وحامل ذهبية بطولة العالم lBJJF للعبة الجوجيستو 2023 بالولايات المتحدة الامريكية لاس فيغاس وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيستو World Master 2022، ومدرب ولاعب نادي القادسية للجوجيستو، وتناوب على حمل الشعلة في إمارة المنطقة الشرقية شيرين أبو الحسن نائب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، وعضو في لجنة تطوير المرأة والشباب بالاتحاد الآسيوي للشباب وناشطة ورياضية مؤسسة فريق هايكنج رواسي أول فريق سعودي نسائي ٢٠١٧ لممارسة الهايكنج، وتسلقت العديد من القمم العالمية مثل كلمنجارو والبروس وفوجي والمخيم الرئيسي في إيفرست كامل والكثير من القمم الأوروبية ومشاركة في العديد من السباقات الجبلية والماراثونات.


حيث بدأت جولة الشعلة في المنطقة الشرقية بزيارة ساحة الكورنيش بمدينة الخبر في أجواء احتفالية، حيث حمل الشعلة حمل الشعلة الرباع محمد الحليو الذي حقق برونزية الخطف لوزن 73 كجم في بطولة العالم تحت 17 عاما بالبيرو، ليسلمها إلى لينا قاري حاملة برونزية بطولة آسيا 2024، وفضية بطولة أوروبا للجوجيتسو 2024 وبرونزية الألعاب السعودية 2023 و فضية بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023 وبرونزية بطولة تايلاند الكبرى المفتوحة 2023.

وواصلت المسيرة جولتها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية حيث توجهت المسيرة إلى ساحة الشموع وحمل الشعلة محمد العلي صاحب الميدالية الذهبية في البطولة العربية لذوي الإعاقة 2024 و الميدالية الفضية في بطولة غرب أسيا البارلمبية في لعبة الريشة، ليسلم الشعلة للرباع محمد العجيان صاحب ثلاث ميداليات فضية في رفع الاثقال ببطولة العالم تحت سن 17 عام بالبيرو 2024 وحقق ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين في البطولة العربية المقامة في مصر 2023 في رفع الخطف والنتر والمجموع.

وتهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 56 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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