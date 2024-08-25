أمير الشرقية يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الدمام-البلاد
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الأحد، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي تلقاه الرياضة من القيادة الحكيمة- حفظها الله- للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة، مؤكداً سموه على أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام؛ لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.