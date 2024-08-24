في المؤتمر الصحفي لدوري أبطال آسيا.. مدرب سيدات النصر: جاهزون لتخطي فريق مياوادي

أقيمت مساء اليوم السبت المؤتمرات الصحفية للجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، حيث تستضيف الرياض مباريات المجموعة بمشاركة ممثل الوطن النصر، بجانب كل من فرق أبو ظبي الإماراتي ومياوادي من لاوس ويونغ إليفاتتس من ميانمار.
وعبرت مدربة فريق أبو ظبي الإماراتي سارة حسنين عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فريقها في النسخة الأولى من البطولة، متمنيةً أن يحالف فريقها التوفيق في العبور نحو دور المجموعات.
وقالت لاعبة فريق أبو ظبي الإماراتي روان الحمادي إن المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات يمثل حلمًا كبير، مؤكدةً على أن الطموحات كبيرة لتحقيق النتائج المأمولة.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بفريق يونغ إليفانتس، أكد مدرب الفريق فوتباسونغ سينغ على جاهزيتهم لخوض المنافسة، مقدمًا شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستقبال.
من جانبها عبرت لاعبة فريق يونغ إليفانتس “ساكي أونو” عن سعادتها بمشاركة فريقها في هذه التصفيات، مشيرة إلى رغبتها وزميلاتها اللاعب في إظهار أفضل مستوى ممكن خلال مباريات التصفيات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ممثل الوطن النصر أمام فريق مياوادي، أكد مدرب النصر “ساندرو مينديز” على جاهزية فريقه لمباراة الغد، مشيرًا إلى أن الهدف هو تجاوز فريق مياوادي غدًا ومن ثم التفكير في بقية أدوار التصفيات.
من جهتها، عبرت لاعبة فريق النصر “كاثلين سوزا” عن سعادتها؛ كون هذه المشاركة هي الأولى لها منذ الانضمام إلى النصر، مؤكدةً أن الفريق يملك كل الطموحات لتحقيق الهدف المأمول.
في المقابل، قال مدرب فريق مياوادي” أيار ماونغ”: إن الفرق المشاركة في التصفيات تملك مستويات كبيرة، متمنيًا أن تُظهر لاعبات فريقه المستويات المأمولة لتحقيق هدف التأهل لدور المجموعات.
وأكدت لاعبة فريق مياوادي “بيو بيو وين” أنها وزميلاتها في أتم الجاهزية لخوض مباراة الغد، مبديةً سعادتها بمشاركتهن في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.
جدير بالذكر أن يوم الغد سيشهد انطلاق مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، حيث سيلتقي فريق أبو ظبي الإماراتي بفريق يونغ إليفانتس على ملعب الأول بارك عند الساعة 5:30 مساءً، فيما يلتقي ممثل الوطن النصر بفريق مياوادي على نفس الملعب عند الساعة 9:30 مساءً.
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