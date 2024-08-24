شاهد| الهلال يقسو على الأخدود بثلاثية

محمود العوضي- جدة
استهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري روشن للمحترفين، بالفوز على مضيفه الأخدود بثلاثبة نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في نجران، لحساب الجولة الأولى من البطولة.
سجل للهلال متروفيتش ” هدفين” في الدقيقتين 4 و40، ثم أضاف سافيتش الهدف الثالث في الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول.
بهذه النتيجة ، بات رصيد الهلال 3 نقاط، وظل الأخدود بلا نقاط.
هدددددف!⚽
أول الأهداف الهلالية عن طريق ميتروفيتش 🔥⚽️
الأخدود 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الهلال | #SSC pic.twitter.com/D6MqrlM1YB
— SSC (@ssc_sports) August 24, 2024
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعلن ثاني أهداف الهلال ⚽️🔥
الأخدود 0 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الهلال | #SSC pic.twitter.com/vFsh04yLjq
— SSC (@ssc_sports) August 24, 2024
هدددددف!⚽
سافيتش حطها في الشباك🧠🥅
الأخدود 0 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الهلال | #SSC pic.twitter.com/5IOfJl5x71
— SSC (@ssc_sports) August 24, 2024