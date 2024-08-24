الرياضة

شاهد| الهلال يقسو على الأخدود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1446 هـ      24 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري روشن للمحترفين، بالفوز على مضيفه الأخدود بثلاثبة  نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في نجران، لحساب الجولة الأولى من البطولة.

سجل للهلال متروفيتش ” هدفين” في الدقيقتين 4 و40، ثم أضاف سافيتش الهدف الثالث في الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة ، بات رصيد الهلال 3 نقاط، وظل الأخدود بلا نقاط.

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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