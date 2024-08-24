الرياضة

شاهد| الاتفاق يتغلب على الشباب بهدف ديمبيلي

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1446 هـ      24 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح فريق الاتفاق في تحقيق فوز مهم، على مضيفه الشباب، بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشباب بالرياض، في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء هدف الاتفاق الوحيد عن طريق موسى ديمبيلي، بعدما سدد كرة قوية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، حقق الاتفاق 3 نقاط ثمينة، بينما استهل الشباب مشواره في دوري روشن بخسارة مؤلمة.

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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