شاهد| الاتفاق يتغلب على الشباب بهدف ديمبيلي

محمود العوضي- جدة
نجح فريق الاتفاق في تحقيق فوز مهم، على مضيفه الشباب، بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الشباب بالرياض، في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء هدف الاتفاق الوحيد عن طريق موسى ديمبيلي، بعدما سدد كرة قوية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 74 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، حقق الاتفاق 3 نقاط ثمينة، بينما استهل الشباب مشواره في دوري روشن بخسارة مؤلمة.
هدددددف!⚽
موسى ديمبيلي يسجل الهدف الأول للاتفاق🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/8n6DgSv0eA
— SSC (@ssc_sports) August 24, 2024