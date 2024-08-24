الرياضة

شاهد| الاتحاد يصعق الخلود بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1446 هـ      24 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص فريق الاتحاد، فوزًا مثيرًا من نظيره الخلود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري دوري روشن للمحترفين.

تألق البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الخلود الحالي والاتحاد السابق؛ حيث تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة.

أحرز حسام عوار هدف الاتحاد القاتل في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الفوز، حصد الاتحاد أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما فشل نادي الخلود في الاختبار الأول في مسيرته في دوري المحترفين بعد صعوده الموسم المنصرم.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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