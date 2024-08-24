شاهد| الاتحاد يصعق الخلود بهدف قاتل

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق الاتحاد، فوزًا مثيرًا من نظيره الخلود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري دوري روشن للمحترفين.
تألق البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الخلود الحالي والاتحاد السابق؛ حيث تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة.
أحرز حسام عوار هدف الاتحاد القاتل في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.
بهذا الفوز، حصد الاتحاد أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما فشل نادي الخلود في الاختبار الأول في مسيرته في دوري المحترفين بعد صعوده الموسم المنصرم.
هدددددف!⚽
حسام عوار يسجل أول أهدافه مع الاتحاد ⚽️🔥
الخلود 0 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الخلود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/TDThETwvZx
— SSC (@ssc_sports) August 24, 2024