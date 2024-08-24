بنك التنمية الاجتماعية يختتم فعاليات تحدي “قيم ثون” ويعلن عن الفائزين

الرياض : البلاد

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن اختتام فعاليات تحدي “قيم ثون” الذي أقيم في بوليفارد الرياض على مدى 72 ساعة، والإعلان عن أسماء الفائزين من الفرق المشاركة ضمن مختلف المسارات.

وبلغ عدد الفرق المشاركة بالتحدي 30 فريقاً، تنافسوا على ابتكار ألعاب إلكترونية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الادخار والوعي المالي، وبلغت قيمة الجوائز النقدية الموزعة على الفائزين 100 ألف ريال سعودي، حيث توّج فريق طاقية بالفوز في المركز الأول، أما المركز الثاني كان من نصيب فريق أستوديو رهيبين، كما أتى فريق راصف لتقنيات اللغة في المرتبة الثالثة واحتل المركز الرابع فريق ‏Evolve.

وتميزت المشاريع الفائزة بابتكارها لحلول مالية متميزة، وجودة الأفكار التي تعكس التزامها بمفاهيم الادخار والتخطيط المالي، بما يتماشى مع أهداف البنك وضوابط الشريعة الإسلامية، وقابليتها للتطبيق.

وستحظى الفرق الفائزة بفرصة للاحتضان ضمن برنامج “جادة 30” لمدة 3 أشهر، حيث سيُوفر لها مقر عمل متكامل، بالإضافة إلى جلسات إرشادية وتوجيهية مع نخبة من المستشارين الرياديين، كما سيتم ربطها بمستثمرين محتملين لدعم تحويل أفكارها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي: “نحن اليوم نحتفي بالفائزين في تحدي “قيم ثون”، ونعيد التأكيد على التزامنا العميق بدعم الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، نحن ملتزمون بتوفير جميع الأدوات التمكينية للمبتكرين والمطورين والمبرمجين، من خلال برامج الاحتضان الريادي، وورش العمل التخصصية، فضلاً عن تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة عبر الربط مع القنوات الاستثمارية المناسبة، ويمثل “قيم ثون” خطوة نوعية ضمن مساعي المملكة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع الحيوي، ودعماً لآفاق الاقتصاد الرقمي السعودي”.

وأضاف الحميدي: “إن جهودنا تتجاوز حدود الاستثمار في الألعاب الإلكترونية، لتصل إلى تقديم الوعي المالي والادخار في إطار ترفيهي وممتع يشجع على التنافس والمعرفة، مما يجعلها أكثر قبولاً وتأثيراً بين الأجيال الناشئة، يمثل تحدي “قيم ثون” فرصة لاستكشاف وتوجيه المهارات الرقمية المحلية نحو الابتكار والإنتاجية”.

ويأتي تحدي “قيم ثون” تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها سمو ولي العهد في عام 2022، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا ونقطة جذب للمواهب والأفكار المبدعة، ويسعى بنك التنمية الاجتماعية من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناعة، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أعلن بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً عن توقيع اتفاقيتين لتأسيس صندوقين للاستثمار الجريء في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني، بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون ريال سعودي.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى إنشاء مسرع أعمال لتعزيز النمو وتطوير المواهب المحلية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وجذب الشركات الدولية إلى المملكة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو لهذا القطاع الواعد.