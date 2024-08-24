الكوري Ulsan يتوج ببطولة Tekken 8 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر
حقق الكوري ليم سو-هون “Ulsan” لقب بطولة اللعبة القتالية الشهيرة Tekken 8- إحدى بطولات الأسبوع الثامن والأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية- الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية دوليًا، بعد 3 أيام من المنافسات على مسرح Amazon أرينا بين نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.
وتغلب الكوري Ulsan على خصمه الباكستاني Atif لاعب فريق فالكونز السعودي، في المواجهة النهائية بنتيجة 5-0 ليحصل على درع البطولة، وجائزة المركز الأول البالغة 300,000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار. ويمنح فريقه الكوري كوانجدونج فريكس 1000 نقطة إضافية في رصيده الإجمالي الخاص بالترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وقال Ulsan في المؤتمر الصحفي عقب التتويج: “أنا سعيد جدًا. أصبحت بطلًا للعالم، ولا يمكنني أن أصف الشعور الذي أشعر به الآن. كانت البطولة صعبة للغاية، وشارك فيها أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وسعيد بأن أتمكن من تحقيق لقب البطولة الأكبر في تاريخ اللعبة. هذه هي زيارتي الثانية للمملكة بعد أن شاركت العام الماضي في منافسات موسم الجيمرز: أرض الأبطال، وكانت تجربة رائعة، وتجربة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مميزة بالفعل، الترحيب والاهتمام والرعاية التي نحصل عليها هنا كلاعبين لا تقارن بأي بطولة أخرى، وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية والقائمين على هذا الحدث على كل شيء”.
وشهد اليوم الثالث من منافسات بطولات الأسبوع الثامن في الحدث العالمي، استمرار مواجهات المراحل المتقدمة في بطولات PUBG Battlegrounds و Rocket League و ESL R1 حيث تم تحديد المتأهلين للأدوار النهائية واتضاح معالم المواجهات التي سيتم من خلالها تتويج الأبطال في اليوم الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام في نسخته الأولى بمدينة الرياض، وتحتضن SEF أرينا -أكبر منطقة للرياضات الإلكترونية في العالم- منافساته ببوليفارد رياض سيتي.
وبعد 6 جولات من المواجهات بين فرق المجموعة الأولى والثالثة في بطولة PUBG Battlegrounds التي تقام على مسرح stc أرينا، تمكن الفريق الفيتنامي All Gamers Global من احتلال المركز الأول بعد تسجيله 61 نقطة. وتنطلق اليوم السبت مواجهات المرحلة النهائية، التي تستمر حتى غد الأحد الذي سيشهد تتويج الفريق الفائز باللقب.
واستطاعت فرق Spacestation و Team Vitality و Team Falcons و G2 Stride من حجز موقعها في الدور ربع النهائي لبطولة Rocket League المُقامة على مسرح Qiddiya أرينا. ومع تبقي 4 مقاعد إضافية، تتنافس اليوم السبت فرق Team BDS و PWR و Gen.G Mobil1 Racing و Team Secret و FURIA و Twisted Minds و Chiefs Esports Club و Gentle Mates Alpine لمحاولة الفوز واللحاق بالفرق المتأهلة.
وأما في ESL R1، فقد تصدر فريق Team Redline منافسات بطولة الفرق بعد 8 جولات جمع خلالها 175 نقطة متقدمًا بفارق 49 نقطة عن فريق Team Vitality صاحب المركز الثاني، وعن فريق Porsche Coanda Esports الذي يحتل المركز الثالث برصيد 90 نقطة.
ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، غدًا الأحد باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج الفريق السعودي Team Falcons بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.