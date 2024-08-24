 أخضر الطائرة ينتزع كأس بطولة غرب آسيا

الدمام-البلاد
انتزع نجوم المنتخب السعودي للكرة الطائرة كأس بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب الثانية تحت 20 عاماً للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة اتسمت بالإثارة حتى آخر نقطة، ورغم تأخر الأخضر في الشوط الحاسم 13-10 إلا أنه عاد بقوة، وحقق خمس نقاط متتالية؛ ليؤكد أحقيته بالفوز على منتخب الإمارات للمرة الثانية، بعد ان تغلب عليه في الدور التمهيدي 3/1، جاءت نتائج الأشواط 23/25 ، 25/21 ، 25/23 ، 25/27 ، 15/13.
سطر نجوم الأخضر أحلى سمفونية في نهائي البطولة، وقدموا ملحمة تاريخية تؤكد انهم الافضل و الأجمل، فالعزيمة والاصرار هي سلاحهم في كل مباراة، وشاهدنا الروح القتالية داخل الملعب ولم يستسلموا حتى اخر نقطة في المباراة، رغم تقدم المنتخب الاماراتي في الشوط الحاسم 13/10 وهذا يؤكد نتاج العمل والجهد الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي، الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ويوفر جميع المتطلبات والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق لقب البطولة.
– الأفضلية لنجوم الاخضر
حقق نجوم الأخضر 4 جوائز في أفضلية المهارات بالبطولة
جائزة أفضل لاعب مركز 4 حسن ال سلام
جائزة أفضل لاعب ليبرو بدر العوامي
جائزة أفضل لاعب في مركز 3 علي ال جبر
جائزة أفضل لاعب شامل بالبطولة رشاد ابو الخير