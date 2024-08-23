الرياضة انطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات في الرياض بمشاركة فريق النصر

الرياض – هاني البشر

تنطلق يوم الأحد المقبل مباريات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات للموسم الرياضي 2024-2025 في نسخته الأولى، التي تستمر حتى الـ31 من أغسطس الجاري، بمشاركة بطل الدوري السعودي الممتاز للسيدات فريق النصر. ويستضيف ملعب الأول بارك في الرياض مباريات المجموعة، بمشاركة أندية مياوادي من ميانمار، ويونغ إيلفانتس من لاوس، وأبوظبي الرياضي من الإمارات، إلى جانب ممثل الوطن نادي النصر. وكان فريق يونغ إيلفانتس أول الواصلين إلى الرياض أمس الخميس، على أن يكتمل وصول مياوادي وأبوظبي مساء اليوم الجمعة، حيث يعقد مدربو الفرق غدًا السبت مؤتمراتهم الصحفية في قاعة المؤتمرات بملعب الأول بارك قبل انطلاق الجولة الأولى من الدور التمهيدي يوم الأحد المقبل، على أن يعقب المؤتمرات الصحفية حصة المران الرئيسة قبل المباراة، التي ستتم إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام بتغطيتها. ويدشّن ممثل الوطن مباراته الأولى أمام مياوادي يوم الأحد عند التاسعة والنصف مساءً، فيما يسبق هذه المباراة لقاء يونغ إيلفانتس وأبوظبي الإماراتي عند السادسة والنصف. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن استضافة المملكة العربية السعودية إحدى مجموعات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات في نسختها الأولى.