النصر يقترب من ضم البرازيلي” جاسوفا”

البلاد- جدة
أفادت تقارير برازيلية، أن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات جادة مع كورينثيانز البرازيلي؛ من أجل التعاقد مع الموهوب الشاب ويسلي جاسوفا، في سوق الانتقالات الصيفية، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الواعدة في بلد السامبا.
وأشارت صحيفة «OGOL» أن النصر يتحرك بخطوات متسارعة؛ لإقناع كورينثيانز بالتخلي عن خدمات ويسلي جاسوفا، مقابل 18 مليون دولار، إلى جانب امتيازات مالية أخرى، في صفقة من شأنها أن تعود بأكبر المكاسب على كافة الأطراف.
ولفت التقرير إلى أن النادي البرازيلي الذي يعاني من أزمة مالية حادة، يبدو منفتحًا على رحيل جاسوفا صوب الدوري البرازيلي للمحترفين، إلا أن العرض المالي القادم من النصر لا يبدو مغريًا حتى هذه اللحظة، لترك الموهوب البالغ من العمر العمر 19 عامًا.
وأكد أن كورينثيانز حدد سعرًا مبدئيًا لبيع المهاجم الشاب مقابل 25 مليون دولار، وهو الرقم القابل للتفاوض، حيث من المرجح أن يحسم النصر الصفقة مقابل 20 مليون دولار، ليصبح البرازيلي الرابع في قائمة العالمي إلى جوار، أندرسون تاليسكا وبينتو وأليكس تيليس.
وكانت الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات اللاعبين والمدربين، ألمح إلى أن النصر لم يتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع كورينثيانز بشأن التعاقد مع ويسلي جاسوفا، إلا أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في مصير الصفقة الواعدة.