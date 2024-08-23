الدرعية تُطلق شعلة الألعاب السعودية 2024

الدرعية – هاني البشر
انطلقت اليوم مراسم اطلاق شعلة الألعاب السعودية 2024 من عاصمة الدولة السعودية الأولى، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة وثمرة الدعم السخي من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقطاع الرياضي بالمملكة.
وتجسيداً للجهود الحكومية لتعزيز ممارسة الرياضة في المجتمع واستكشاف المواهب؛ تفخر الدرعية بإطلاق مسيرة شعلة الألعاب السعودية التي تجسد مفاهيم الحركة الأولمبية من قيم الصداقة والتميز والاحترام، وتحمل رسالة أمل للمستقبل، وفرصة لتسليط الضوء على رحلة التحول التي تعيشها المملكة، حيث ستطوف الشعلة جميع مناطق المملكة لإبراز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية، ثم ستعود أخيراً لمدينة الرياض بالتزامن مع اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر 2024.
واستضاف حي البجيري مساء الخميس؛ حفل تدشين شعلة دورة الألعاب السعودية 2024، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله آل سعود، محافظ الدرعية، وسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالاله الدلاك.
وأطلق سمو محافظ الدرعية مراسم إشعال شعلة دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة بمشاركة الكابتن أحمد عيد ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، حيث نوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة من خلال توفير منصة للرياضيين للتميز والوصول إلى أفضل امكاناتهم، وإلهام الشباب السعودي من خلال الرياضة وإظهار قدرات المملكة عالمياً في استضافة الفعاليات الكبرى. وأضاف سموّه بأن دورة الألعاب السعودية لهذا العام ستكون خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر من العام الجاري 2024.
يُذكر بأن هذه النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية التي انطلقت عام 2022 بدعم سخي من القيادة الرشيدة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023 من خلال المساهمة الفاعلة في برنامج جودة الحياة وذلك بتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً.
وستجول شعلة الألعاب السعودية جميع مناطق المملكة الثلاثة عشرة، حيث ستحتفي أكثر من 17 مدينة بالشعلة وبقيم وأهداف الألعاب السعودية. وستتضمن مسيرة الشعلة زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية في المملكة على مدى 30 يوماً.
وانطلقت مسيرة الشعلة من خلال مراسم تسليمها بدءاً من صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله آل سعود، محافظ الدرعية والذي بدوره سلمها إلى الأستاذ أحمد عيد أول رئيس منتخب لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنتقل إلى اللاعبة دنيا أبو طالب أول سعودية تتأهل مباشرة لدورات الألعاب الأولمبية الحاصلة على برونزية وزن 49 كغم في بطولة العالم في المكسيك 2022، وبرونزية وزن 53 كيلوغراماً في بطولة آسيا، في العام ذاته وحصلت على فضية في الألعاب السعودية سنة 2022 وذهبية في الألعاب السعودية سنة 2022 و2023.
وعلى هامش الحفل جرت مراسم توقيع عدداً من الشراكات من سمو الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود آل سعود، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية الثالثة، مع الجهات والشركات الراعية للنسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية , وضمّت قائمة الشركاء كلاً من ” العربية ” الشركة الرائدة في توفير حلول الإعلانات الخارجية، و “جينيسيس”، العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات الفاخرة، و ” مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية”، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، كشركاء مؤسسين لفعاليات الدورة ،كما تم التوقيع مع شركة ” الجادي المتخصصة في تقديم خدمات الضيافة كشريك رئيسي، وتم التوقيع مع شركة BAE System للصناعات العسكرية، كشريك رسمي.
الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024 ستقام خلال الفترة من ٣ وحتى ١٧ من شهر أكتوبر ٢٠٢٤في العاصمة الرياض وتتضمن منافسات في ٥٣ رياضة مختلفة بمجموع جوائز مالية تصل إلى ٢٠٠ مليون ريال.