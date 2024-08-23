الرياضة إعلان بدء التسجيل في المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، بدء ملاك الهجن غداً السبت التسجيل للراغبين في المشاركة في أشواط المرحلة النهائية ضمن المرحلة السادسة، حيث سيكون التسجيل متاحًا حتى نهاية يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 30 من أغسطس الجاري، وذلك عبر منصات الاتحاد السعودي للهجن واللجنة المنظمة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتنطلق في الأول من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية بإقامة 250 شوطًا من بينها 16 شوطًا ضمن كؤوس المهرجان، وشوطان “بندق”، وشوطان “سيف” إضافة لإقامة سباق الهجانة للرجال والسيدات. يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن. وكانت المرحلة التمهيدية قد اختتمت الأربعاء الماضي، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج السعودية بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثمانِ دول، فيما بلغ عدد المطايا المشاركة 11.219 مطية. وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.