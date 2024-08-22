الرياضة

جلطة سراي يسعى لضم تاليسكا من النصر

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1446 هـ      22 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد-جدة

أكدت تقارير تركية أن نادي جلطة سراي يسعى جاهدًا للتعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة “Fotomac” التركية، فإن إدارة جلطة سراي ترغب في ضم تاليسكا لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع النصر.

ويرغب تاليسكا بدوره في العودة إلى الدوري التركي الذي سبق له اللعب فيه بقميص نادي بشكتاش، حيث ترك بصمة واضحة خلال فترة وجوده هناك.

يرتبط تاليسكا بعقد طويل الأمد مع النصر، ما يجعل عملية انتقاله إلى جلطة سراي معقدة بعض الشيء. ويُعتقد أن نادي النصر لن يمانع في رحيل اللاعب في حال تلقيه عرضًا ماليًا مغريًا.

 

وأشارت التقارير إلى أن تأهل جلطة سراي إلى دوري أبطال أوروبا سيكون عاملًا حاسمًا في إتمام صفقة انتقال تاليسكا، حيث سيمنح النادي التركي موارد مالية كبيرة يمكنها تمويل الصفقة.

 

وأوضحت التقارير أن نادي النصر يفضل التخلص من عقد تاليسكا المرتفع، خاصة وأن اللاعب يعاني من بعض الإصابات المتكررة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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