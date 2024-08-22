جلطة سراي يسعى لضم تاليسكا من النصر

البلاد-جدة
أكدت تقارير تركية أن نادي جلطة سراي يسعى جاهدًا للتعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب شبكة “Fotomac” التركية، فإن إدارة جلطة سراي ترغب في ضم تاليسكا لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع النصر.
ويرغب تاليسكا بدوره في العودة إلى الدوري التركي الذي سبق له اللعب فيه بقميص نادي بشكتاش، حيث ترك بصمة واضحة خلال فترة وجوده هناك.
يرتبط تاليسكا بعقد طويل الأمد مع النصر، ما يجعل عملية انتقاله إلى جلطة سراي معقدة بعض الشيء. ويُعتقد أن نادي النصر لن يمانع في رحيل اللاعب في حال تلقيه عرضًا ماليًا مغريًا.
وأشارت التقارير إلى أن تأهل جلطة سراي إلى دوري أبطال أوروبا سيكون عاملًا حاسمًا في إتمام صفقة انتقال تاليسكا، حيث سيمنح النادي التركي موارد مالية كبيرة يمكنها تمويل الصفقة.