الرياضة انطلاق بطولة بولو الصحراء بالعلا في 15 يناير المقبل

البلاد- جدة

حدد الاتحاد السعودي للبولو، موعد انطلاق بطولة بولو الصحراء بنسختها الرابعة، في الـ 15 من يناير 2025 بمحافظة العلا، بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أعلنت شركة الدرعية، توقيع عقد بناء النادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار بالدرعية. من جهته، أكد المهندس عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو وعضو مجلس إدارة هيئة الفروسية، أن المملكة تستعد لاستضافة بطولات عالمية مرموقة، وتمثل هذه البطولة إحدى أبرز الفعاليات التي ستعزز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية، وستجذب نخبة من اللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس قدرة المملكة على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى في النادي الملكي الجديد بمستوى عالمي. وأوضح زيدان إنشاء النادي الملكي للفروسية والبولو، بالمفخرة العالمية والتحول التاريخي ، ليصبح معلماً بارزاً في المشهد الرياضي والسياحي للمملكة. ويأتي هذا المشروع الضخم، ليثري المشهد الرياضي السعودي ويرسخ مكانة المملكة؛ كوجهة عالمية للفروسية والبولو. ويأتي إنشاء هذا المشروع بدعم لا محدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية. وبين رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن النادي الملكي للفروسية والبولو سيضم مرافق عالمية المستوى تضاهي أرقى الأندية الرياضية حول العالم، ويمثل إضافة نوعية للمشهد الرياضي السعودي. وسيضم النادي ميادين بولو تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وإسطبلات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، وأكاديميات تدريب متخصصة لتطوير المواهب السعودية، بالإضافة إلى فنادق فاخرة تلبي احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليوفر بذلك بيئة رياضية متكاملة تلبي احتياجات جميع عشاق الفروسية والبولو. وأوضح زيدان أن تسمية النادي بالملكي تأتي ارتباطاً بلعبة البولو التي كانت تُمارَس من قبل الملوك والنبلاء، مشيراً إلى أنه يعتبر أول ناد يؤسس في المملكة بهذه الإمكانيات الضخمة. وكشف عن انتشار اللعبة في المملكة وممارستها من قبل الرجال والسيدات، مؤكداً أنها ستحظى بشعبية أكبر بعد اكتمال المشروع، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز المشاركة الرياضية وزيادة مستوى الرفاهية في المجتمع السعودي.