الرياضة

التعاون يصعق الفيحاء بهدف قاتل في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1446 هـ      22 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص فريق التعاون 3 نقاط ثمينة، بعدما نجح في التغلب على ضيفه فريق الفيحاء بهدف وحيد، وذلك في اللفاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب التعاون في بريدة، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين” جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.

سجل هدف اللقاء الوحيد عبدالفتاح آدم في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز ، وضع التعاون أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما ظل رصيد الفيحاء خاويًا من النقاط.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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