التعاون يصعق الفيحاء بهدف قاتل في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق التعاون 3 نقاط ثمينة، بعدما نجح في التغلب على ضيفه فريق الفيحاء بهدف وحيد، وذلك في اللفاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب التعاون في بريدة، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين” جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.
سجل هدف اللقاء الوحيد عبدالفتاح آدم في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع.
بهذا الفوز ، وضع التعاون أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما ظل رصيد الفيحاء خاويًا من النقاط.
هدددددف!⚽
" عبدالفتاح آدم" يُسجل أول أهداف دوري روشن لموسم 2024 – 2025⚽️✅
التعاون 1 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/vEjcP9T6ZX
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024