الرياضة أخضر السنوكر يشارك في بطولة العالم للناشئين والناشئات بالهند

الدمام-البلاد

يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في بطولة العالم للناشئين والناشئات للسنوكر 2024 والتي تقام بمدينة بنغالورو في الهند من 24 إلى 31 أغسطس الجاري. واختتم أخضر السنوكر اليوم الخميس معسكره التحضيري بمدينة الرياض؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس الاتحاد ومدير المنتخب نجلاء العليان والإشراف الفني من مدرب المنتخب عمران شاهزاد. وتغادر بعثة الأخضر صباح غد الجمعة إلى مدينة بنغالورو الهندية، ويمثل المنتخب في منافسات الناشئين تحت 17 سنه أربع لاعبين هم :” زياد القباني وعبدالعزيز الأسود وعبدالله القباني ومحمد القباني”. فيما تمثل اللاعبتان ” نوت البلوي ومنار البلوي ” المنتخب في منافسات الناشئات تحت 21 سنة.