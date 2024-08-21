المحليات

882 ممثلًا لـ 368 جهةٍ في بوابة الجهات الحكومية الرقمية بـ “ديوان المظالم”

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1446 هـ      21 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أكد ديوان المظالم أن عدد الجهات المرتبطة ببوابة الجهات الحكومية الرقمية من خلال منصتي “مُعين” و”تنفيذ” الرقميتين, 368 جهة حكومية، تمكنها من جميع الأعمال والإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري بشكل رقمي متكامل بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.

 وتضمنت إحصائية ديوان المظالم أن عدد مديري الشؤون القانونية والممثلين للجهات الحكومية المضافين بالبوابة, 882 ممثلًا، توفر لهم البوابة جميع الخدمات الرقمية التي يحتاجونها في الترافع عن جهاتهم وتمثيلها فيما تكون طرفًا فيه من دعاوى أمام القضاء الإداري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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