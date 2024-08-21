مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يختتم مرحلته التمهيدية

الرياض – هاني البشر
اختتمت المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وتُوِّجت المطية “الظنة” لهجن الرئاسة الإماراتية بالتوقيت الأفضل في فئة “حيل وزمول”، وذلك في ختام المرحلة التمهيدية.
وخطفت “الظنة” لقب الشوط الأول خلال الفترة المسائية اليوم الأربعاء، مسجلة توقيتًا مقداره 7:46.473 دقيقة وبمسافة (5 كلم) الذي أقيم خلاله عدد 20 شوطًا، بمشاركة 368 مطية (206 حيل، و162 زمول)، قطعت خلالها (110 كلم).
وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان، مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج السعودية، بلغ عددهم 2282 مالك هجن من 8 دول، وصل بهم عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان منذ 2018 إلى 12 دولة من أربع قارت؛ ليصبح المهرجان الأكثر جذبًا في العالم بأعداد الدول، إضافة لتسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المطايا المشاركة بوصولها إلى 11.219 مطية، بزيادة 823 مطية عن نسخة العام الماضي، التي شهدت مشاركة 10.396 مطية.
من جهة أخرى، تنطلق في الأول من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية من المهرجان، وذلك بإقامة 250 شوطًا، من بينها 16 شوطًا ضمن كؤوس المهرجان، وشوطان “بندق”، وشوطان “سيف” إضافة لإقامة سباق الهجانة للرجال والسيدات.
كما تم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.
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