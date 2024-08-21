في دوري يلو| الفيصلي يهزم الجبلين..والصفا يكسب الجبيل وتعادل العين والباطن

حائل- خالد الحامد
تغلَّب فريق الفيصلي على مضيفه الجبلين 1ـ0 في المواجهة التي جمعتهما، على استاد
الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن الجولة الأولى من دوري يلو لأندية
الدرجة الأولى.
أحرز لوكس سوزا هدف المباراة الوحيد. وشهدت المباراة طرد حارس الفيصلي فلاديمير .
بهذه النتيجة، وضع الفيصلي أول ثلاث نقاطٍ في رصيده، فيما بقي الجبلين بلا أي نقاطٍ بانتظار الجولة الثانية.
وعلى استاد الملك سعود بالباحة، حسم التعادل الإيجابي 1 – 1 نتيجة لقاء العين وضيفه الباطن.
تقدم للضيوف يوسف الشمري، وسجل لأصحاب الأرض محمد النخلي، ليودع كل فريق أول نقطة في رصيده.
وكسب فريق الصفا مضيفه الجبيل 1-0، في المواجهة التي أقيمت على استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف. سجل للصفا سعيد الزهراني.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🔚
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/Q8oeJooove
— دوري يلو (@FDL_KSA) August 20, 2024