انطلاق بطولة المملكة لبولينغ الصم في تبوك

الدمام-البلاد

ينظم الاتحاد السعودي لرياضة الصم بطولة المملكة للبولينغ للصم للرجال والسيدات وذلك على مركز نبراس الجوف للبولينغ بمدينة تبوك خلال الفترة من 22 إلى 24 اغسطس الجاري.

ويشارك في منافسات فردي الرجال 27 لاعب يمثلون 7 فرق هي ” مركز الصم بالطائف ، مركز الصم بالمدينة المنورة ، مركز الصم بمكة المكرمة ، مركز الصم بتبوك ، مركز الصم بالقطيف ، نادي الصم بجدة ، نادي الصم بالدمام “.

وفي منافسات فردي السيدات يشارك 7 لاعبات يمثلن 4 فرق هي “جمعية النسائية للصم بجدة، ومركز النسائي الرياضي بالرياض، ومركز الفتيات بالأحساء، ومركز الصم بتبوك”..

وتحظى البطولة بمتابعة واهتمام رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني، الذي أكد أنها ضمن البرنامج الزمني للموسم الحالي، ويسعى الاتحاد إلى تنويع أنشطته وإقامتها في العديد من مدن المملكة؛ لتوسيع انتشارها واتاحة الفرصة للمشاركة للاعبين واللاعبات المسجلين في اندية ومراكز الصم بالمملكة.