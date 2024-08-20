شركة نيرا توقع اتفاقية مع شركة تطوير مطار الملك سلمان لتصميم المجال الجوي

البلاد – الرياض

أعلنت شركة نيرا السعودية، المتخصصة في تقديم الحلول التقنية والتشغيلية لقطاع الطيران، اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي (KSIADC) لتصميم المجال الجوي للمطار.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة نيرا خبراتها الفنية والتشغيلية لضمان كفاءة وسلامة حركة الطيران في مطار الملك سلمان الدولي.

وقع الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي لشركة نيرا المهندس خالد عطية والرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي Marco Mejia ماركو ميهيا.

وقال المهندس خالد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة نيرا: ” نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، والتي تأتي انطلاقاً من حرص الشركة على عقد شراكات إستراتيجية مع المطارات السعودية والمشغلين الدوليين وتوسيع نطاق شراكاتها، من أجل تقديم خدماتها باستخدام أحدث التقنيات الملاحية والكوادر الوطنية المؤهلة على أعلى المستويات، وسنعمل مع شركة (KSIADC)لضمان أن يكون مطار الملك سلمان الدولي مطارًا آمنًا وفعالًا وصديقًا للبيئة.”

وقال Marco Mejia ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي: “نحن سعداء بالتعاون مع شركة نيرا، وهي شركة سعودية رائدة في مجال تقديم الحلول التقنية والتشغيلية لقطاع الطيران وتتمتع بخبرات واسعة في تصميم المجال الجوي وإدارة حركة الطيران الأرضية في المطارات بشكل فعال.

وأضاف: التوقيع مع نيرا يأتي بهدف دعم الشركات السعودية وتعزيز مساهماتها وسنعمل معها لضمان أن يكون مطار الملك سلمان الدولي مطارًا بأعلى المعايير العالمية.”

ومن المتوقع أن يكون مطار الملك سلمان الدولي أحد أكبر المطارات بمساحة 57 كم2 و 6 مدارج متوازية، مما يرفع قدرة المطار على استيعاب ما يصل إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2030.

ويعد مطار الملك سلمان الدولي أحد المشاريع الطموحة لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تعد حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وجعل الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.