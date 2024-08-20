نجم ريال مدريد وإنتر ميلان ويسلي سنايدر منبهر بكأس العالم للرياضات الإلكترونية وبالتطور الهائل الذي تشهده السعودية

الرياض – هاني البشر

أعرب أسطورة كرة القدم “ويسلي سنايدر” عن سعادته بحضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية وانبهاره بالحدث الأضخم في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبالمجهودات التي تقوم بها المملكة لدفع “قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية”.

وكان لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق قد زار بوليفارد رياض سيتي مساء السبت، لحضور نهائيات بطولات StarCraft II و Call of Duty: Modern Warfare III و EA SPORTS FC 24 واصفًا ما رأه بـ “الجنون”.

وصرّح “سنايدر” عن حضوره كأس العالم للرياضات الإلكترونية بقول: “لقد تمت دعوتي إلى هنا ولم أتردد لحظة في قبول الدعوة لأنني أحب ألعاب الفيديو حقًا، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وجهةٌ مثاليةٌ لذلك”.

وأضاف: “لقد كانت لدي بعض التوقعات قبل وصولي، لكن ما رأيته فاق التوقعات– الأمر جنوني! فالمكان والمرافق الموجودة هنا مذهلة، وكمحبٍ كبيرٍ للألعاب، أنا مهتمٌ للغاية بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية وواثقٌ من نمو هذه الصناعة بشكل هائل بفضل الأحداث الرائعة على غرار كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ويبدو أن الرياضات الإلكترونية هي المستقبل حقًا”.

وحرص “سنايدر” على حضور نهائيات الأسبوع السابع كاملةً، خاصةً نهائي Call of Duty: Modern Warfare III حيث أكّد أنه محبٌ كبيرٌ للسلسلة، وسعيدٌ بالتغييرات والتحديثات الجديدة التي سترافق Call of Duty Black Ops 6 والتي ستتوفر في شهر أكتوبر القادم.

ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج النادي الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.