انطلاق بطولتي منطقة الباحة والنسائية الثانية للهوكي

البلاد- جدة

ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للهوكي، تنطلق منافسات “بطولة منطقة الباحة للهوكي” للرجال، و”البطولة النسائية الثانية للهوكي”، خلال الفترة من 23 حتى 24 أغسطس الجاري في الصالة المغلقة بمدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، جنوب المملكة العربية السعودية، ستشهد البطولات منافسة ثلاثة فرق من فئة (الرجال)، ثلاثة فرق من فئة (النساء)، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة، حيث يسبق البطولات معسكر لتجارب الأداء، الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة واستقطاب ممارسين جدد، في إطار نشر وتعزيز ثقافة رياضة هوكي الميدان بالمملكة.

وقد نظم الإتحاد في يونيو الماضي معسكراً لتطوير الأداء بمدينتي بورسعيد والقاهرة في جمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من 20 لاعباً، تضمن المعسكر برامج تدريبية رياضية، ومحاضرات نظرية مكثفة، بالإضافة إلى عدة مباريات ودية وذلك بهدف رفع مستوى الأداء وتطوير مهارات اللاعبين.

من جانبه، أوضح الإتحاد السعودي للهوكي أن تنظيم مثل هذه المنافسات تأتي في إطار سلسلة البطولات التي ينظمها الإتحاد على مستوى المملكة، وأكد اتحاد الهوكي سعيه للتوسع في إقامة معسكرات لتجارب الأداء بعدة مناطق في المملكة، التي يسعى من خلالها في اكتشاف المواهب الشابة، ونشر ثقافة رياضة الهوكي، وتوسيع قاعدة ممارسيها، مما يسهم في تقديم مخرجات وطنية تساهم في تمثيل المملكة بالمنافسات الدوليّة والقاريّة.